Lazio, Gila: "Sento di aver raggiunto la maturità grazie Sarri e a tutto il suo staff"

Il difensore della Lazio Mario Gila, intervistato dal match program alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato del suo allenatore Maurizio Sarri: "Sarri mi sta aiutando in molte cose - ha commentato il centrale spagnolo -. Mi ha dato una mano a migliorare molto sotto il punto di vista tattico, aiutandomi a capire cosa fare nei momenti della partita, in base a quello che accade nell'arco dei 90 minuti e non solo.

Una qualità che solitamente arriva con la maturità: io sento di averla raggiunta grazie al mister e a tutto il suo staff. Al momento sto lavorando duramente per migliorare la mia fase difensiva, anche se sento di avere le caratteristiche per segnare anche qualche gol".