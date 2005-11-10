Lazio, quattro gol in tre partite: Ratkov cerca di conquistare Gattuso

Ratkov cerca di conquistarsi la Lazio con quattro gol in tre amichevoli: Gattuso però vuole un altro centravanti e la società ci riprova per Gimenez

Quattro gol nelle prime tre amichevoli e un messaggio chiaro a Gennaro Gattuso. Petar Ratkov si è preso la scena in questo avvio di precampionato, confermando un impatto immediato con la maglia biancoceleste. L'attaccante ha aperto il proprio bottino nella larga vittoria per 6-0 contro il Flaminia Civita Castellana, trovando la rete che ha inaugurato una serie realizzativa proseguita pochi giorni dopo con una doppietta nel pirotecnico 6-3 rifilato all'Avellino. L'ultimo sigillo è arrivato nella trasferta di Ascoli, dove la Lazio si è imposta 2-1 grazie al gol decisivo del centravanti, sempre più protagonista nelle rotazioni offensive. Oltre ai numeri, convincono la capacità di attaccare la profondità, il lavoro spalle alla porta e la disponibilità al sacrificio, caratteristiche che stanno permettendo al classe 2003 di guadagnare terreno nelle gerarchie e di candidarsi con forza per un ruolo importante all'inizio della stagione.

Lazio, Gattuso vuole un centravanti: nuovo tentativo per Gimenez

Le prestazioni di Ratkov, però, non cambiano i piani del club sul mercato. Gattuso continua a ritenere necessario l'arrivo di un nuovo centravanti per completare il reparto offensivo e affrontare una stagione ricca di impegni con maggiori alternative. In quest'ottica, la Lazio mantiene vivo l'interesse per Santiago Gimenez, individuato come il profilo ideale per rinforzare l'attacco. L'idea della società biancoceleste è quella di provare a convincere il Milan ad aprire alla formula del prestito, soluzione che permetterebbe di contenere l'investimento economico e, allo stesso tempo, regalare all'allenatore un attaccante di spessore internazionale. Ratkov, intanto, continua a rispondere sul campo con i gol e vuole trasformare questo brillante precampionato in un'occasione per ritagliarsi spazio anche quando il mercato avrà definito il volto definitivo della nuova Lazio.