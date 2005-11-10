Ufficiale Pro Patria, dopo 40 anni torna Walter Sabatini. L'annuncio con un video social

Con un video pubblicato sui propri canali social la Pro Patria ha annunciato il ritorno in pista di Walter Sabatini, fermo da circa due anni dopo l'esperienza alla Salernitana in Serie A. L'esperto dirigente torna in biancoblù a distanza di oltre 40 anni visto che aveva concluso la sua carriera da calciatore proprio coi Tigrotti nella stagione 1983/84.

Per lui non ci saranno ruoli di campo o di mercato, anche se certamente con la sua esperienza potrà dare qualche suggerimento al Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Giovanditti, ma un ruolo istituzionale nel club che oggi milita in Serie D.

La carriera dirigenziale di Sabatini

Dopo aver provato brevemente la carriera di allenatore, Sabatini parte dal settore giovanile della Lazio a inizio anni ‘90 dove si mettono in mostra conquistando la prima squadra Alessandro Nesta e Marco Di Vaio, poi passa alla Triestina nel ‘94 e poi nel ‘98 vola all’Arezzo dove sfiora la promozione in Serie B con Serse Cosmi in panchina. Una coppia che si ritroverà a Perugia sotto le dipendenze di Luciano Gaucci e dove Sabatini resta fino al 2004 quando fa ritorno alla Lazio dove resta quattro anni lanciando fra gli altri Kolarov, Behrami, Muslera, Lichtsteiner, Radu e Kozák. Nel 2008 sposa il progetto del Palermo dove con il suo fiuto porta Abel Hernandez, Josip Ilicic, Matteo Darmian e Javier Pastore restando in sella fino al 2010 quando si trasferisce nuovamente a Roma, ma questa volta sulla sponda giallorossa dove resta fino al 2016 portando fra gli altri Mehdi Benatia, Erik Lamela, Miralem Pjanic, Leando Paredes, Marquinhos, Radja Nainggolan, Wojciech Szczesny, Edin Dzeko, Allison Beker e Mohamed Salah.

L’ultima avventura, dopo essere passato da Inter, Sampdoria e Bologna, è alla Salernitana dove arriva nel gennaio 2022 come direttore sportivo e compie un vero e proprio miracolo portando i rinforzi giusti per conquistare la salvezza fra cui spicca un certo Ederson. A fine stagione lascia il club dove torna poi nel dicembre 2023 senza però replicare il miracolo precedente.