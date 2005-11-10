Inter Women, Santoro scende in prestito secco in Serie B: rinforza l'Hellas Verona
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Inter Women "comunica la cessione di Benedetta Santoro: la centrocampista classe 2007 si trasferisce all’Hellas Verona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".
Ha fatto eco la nota della compagine veneta, militante nel campionato di Serie B: "Hellas Verona Women rende noto di aver acquisito - in prestito da FC Internazionale Milano - le prestazioni sportive dell'attaccante Benedetta Santoro.
Nata a Milano il 29 novembre 2007, Santoro è un'ala sinistra di piede mancino. Cresciuta nel Settore Giovanile dell'Inter, nelle ultime due stagioni ha disputato il campionato Primavera 1 con la maglia nerazzurra. A livello internazionale ha rappresentato l'Italia dall'Under 16 all'Under 19.
Hellas Verona Women rivolge un caloroso benvenuto a Benedetta, augurandole un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".