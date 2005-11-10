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Sampdoria, è ufficiale l'addio con Pedrola: ceduto a titolo definitivo al Real Oviedo

Sampdoria, è ufficiale l'addio con Pedrola: ceduto a titolo definitivo al Real Oviedo TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 23:04Serie B
L'esterno spagnolo classe 2003 ha firmato con il club spagnolo fino al 2030. Si chiude così l'esperienza deludente, anche per i tanti problemi fisici, di Pedrola nel nostro paese

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Real Oviedo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Estanislau Pedrola". Con questa breve nota apparsa sui propri canali ufficiali il club ligure ha annunciato la separazione con l'esterno offensivo classe 2003 che era rientrato a fine giugno dal prestito in un altro club iberico come il Las Palmas.

Il comunicato del Real Oviedo

Estanis Pedrola, nuovo giocatore del Real Oviedo. Il club ha raggiunto un accordo con la Sampdoria per il trasferimento del giocatore, che ha firmato un contratto fino a giugno 2030.

Nato a Cambrils il 24 agosto 2003 (22 anni), Estanis Pedrola si è formato nelle giovanili di RCD Espanyol, Reus e FC Barcelona, ​​debuttando nella LALIGA con la prima squadra, un settore giovanile che gli ha aperto le porte di Sampdoria e Bologna.

Nel calcio italiano, la sua notorietà si è concentrata in Serie B, categoria in cui ha disputato la maggior parte delle partite, sebbene abbia anche fatto qualche apparizione in Serie A con il Bologna.

L'esterno catalano è tornato nel calcio spagnolo nella scorsa sessione di mercato invernale, trasferendosi in prestito all'UD Las Palmas, squadra dell'isola in cui ha disputato un totale di 20 partite, segnando quattro gol e fornendo un assist.

Estanis Pedrola è passato dalla Sampdoria al Real Oviedo per rinforzare il reparto offensivo della squadra. Il giovane esterno destro, alto 1,88 metri, rafforzerà la rosa di Julián Calero grazie alla sua versatilità, che gli consente di giocare in diverse posizioni offensive. Estanis ha firmato un contratto con il club di Oviedo fino a giugno 2030.

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