Ufficiale Foggia, ecco il colpo per l'attacco: arriva Panico dall'Avellino. Ha firmato un biennale

L'attaccante si trasferisce in Puglia a titolo definitivo e lascia il club irpino dopo un anno e mezzo

Arrivato ad Avellino nel gennaio 2025 per dare una mano in chiave promozione per l’attaccante Giuseppe Panico è arrivato il momento di salutare il club biancoverde dove nella passata stagione ha trovato poco spazio prima di essere ceduto in prestito alla Ternana dove ha messo a segno una rete in 12 presenze in campionato. Il classe ‘97 ha infatti firmato con il Foggia appena riammesso in terza serie.

Il comunicato dell'Avellino

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Panico. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il suo percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

Il comunicato del Foggia

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Avellino 1912 le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Panico, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Attaccante e seconda punta, nato ad Ottaviano il 10 maggio 1997, Panico cresce calcisticamente nel settore giovanile della Polisportiva Calcio Sezze prima di completare la propria formazione nella Primavera del Genoa, club con il quale fa anche il suo esordio in Serie A. Nel corso della sua carriera veste le maglie di Cesena, Teramo, Cittadella, Pro Vercelli, Novara, Juve Stabia, Lucchese, Pro Sesto e Crotone, fino ad approdare alla Carrarese. Con la società toscana si afferma come uno dei grandi protagonisti della stagione 2023/24, culminata con la promozione in Serie B.

Successivamente passa all’Avellino e poi in prestito alla Ternana nella seconda parte della stagione. In carriera vanta un’importante esperienza con oltre 200 presenze tra i professionisti divise tra Serie B e Serie C, arricchite da numerose reti e assist, oltre ad aver indossato la maglia delle Nazionali giovanili azzurre fino all’Under 20.

Le prime parole di Panico

“Foggia è una piazza calda che vive di calcio. Non vedo l’ora di scendere in campo allo Zaccheria, sudare per questa maglia e dare tutto me stesso per questi colori.”