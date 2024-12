Lazio, Guendouzi costretto agli straordinari: lì dove tutto ebbe inizio

Protagonista dove per la prima volta ha fatto la conoscenza del calcio italiano. Domani al Maradona Matteo Guendouzi tornerà lì dove ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia biancoceleste, esordio con gol annullato e tre punti che diedero speranza a una Lazio che aveva iniziato con zero punti dopo le prime due giornate. Ci arriverà con uno spirito diverso la Lazio alla sfida di domani, ma sicuramente con un’emergenza ben diversa a centrocampo. Il francese sarà ancora una volta costretto agli straordinari, sarà la quindicesima gara da titolare su 15 partite in Serie A per Guendouzi, l’unico giocatore di movimento ad aver giocato sempre da titolare con Baroni in campionato. Le assenze di Rovella e Vecino peseranno e dovrà essere proprio il francese a salire in cattedra, aumentando i suoi compiti in regia avendo al suo fianco Dele-Bashiru.

Lazio, l’impatto straordinario di Guendouzi

C’è sempre stato Matteo Guendouzi da quel settembre 2023 a oggi, tranne per un paio di situazioni “singolari”. Il francese non ha giocato solo tre delle 50 partite che avrebbe potuto giocare in Serie A, una per squalifica dopo l’inspiegabile rosso rimediato nel tragicomico Lazio-Milan della scorsa stagione. Le altre due partite le ha saltate a metà aprile dello scorso anno, quando dopo un acceso confronto a Formello con Tudor emerse un problema al polpaccio sinistro che lo ha apparentemente costretto ai box contro Salernitana e Genoa. Baroni non ci rinuncia mai, anche giovedì ha deciso di metterlo in campo nella mezz’ora finale per gestire il doppio vantaggio. L’unica partita saltata in questa stagione è quella di Amburgo contro la Dinamo Kiev, l’esordio stagionale in Europa vinto agevolmente 3-0 dai biancocelesti. Domani servirà lo stesso Guendouzi visto al Maradona 15 mesi fa, capace di spaccare in due la partita e di trovare il gol. E magari questa volta non sarà un fantasioso fuorigioco di Zaccagni, che mai toccò il pallone in quell’azione, ad annullargli il gol a Napoli.