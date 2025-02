Lazio, Guendouzi: "Uniti possiamo lottare per qualificarci in Champions League"

Alla vigilia del big match in programma domani pomeriggio (ore 18 il fischio d'inizio) contro il Napoli, il centrocampista francese della Lazio, Matteo Guendouzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di DAZN. In particolare sul sogno Champions League che si sta coltivando in biancoceleste:

"Sappiamo che siamo tra le prime cinque squadre del campionato e lottiamo per andare in Champions League - spiega l'ex calciatore di Arsenal e Olympique Marsiglia -. Sappiamo che in Italia ci sono tante buone squadre ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e vedere dove saremo arrivati. Dobbiamo stare uniti e lottare per raggiungere l'obiettivo della Champions League".

