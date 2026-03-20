Guendouzi ci torna su: "A gennaio diverse possibilità per lasciare la Lazio"

Il centrocampista francese Matteo Guendouzi, che a gennaio ha lasciato la Lazio per trasferirsi al Fenerbahçe, ha parlato del trasferimento e delle sue sensazioni in un'intervista al canale YouTube "10 Numara": "È stato un processo molto lungo" - le sue parole - ". Io e il mio agente abbiamo parlato diverse volte della possibilità di lasciare la Lazio durante la finestra di mercato di gennaio. Mi si sono presentate diverse opportunità".

Poi ha aggiunto: "Dopo aver saputo dell'interesse del Fenerbahçe, è stato un grande piacere incontrarli e parlare con loro. Innanzitutto, ho avuto l'opportunità di incontrare Devin Özek e Domenico Tedesco. Mi hanno spiegato il loro progetto, cosa volevano ottenere al Fenerbahçe, come valutavano la stagione in corso e come il mio arrivo avrebbe influenzato positivamente la squadra".

Nel corso dell'intervista, ha spiegato: "Sapevamo che le trattative con la Lazio sarebbero state un po' difficili e avrebbero richiesto del tempo. Dovevamo mantenere la calma. Ho detto al mio agente, all'allenatore e a Devin che la mia decisione era di venire al Fenerbahçe. Abbiamo interrotto tutti gli altri contatti e ci siamo concentrati esclusivamente sul Fenerbahçe. Dopo di che è andato tutto liscio", ha detto.

Sugli ultimi passi con la Lazio, ha ricordato: "È stata una settimana molto turbolenta. Sapevo che avrei giocato la mia ultima partita con la Lazio mercoledì, l'accordo con il Fenerbahçe era stato finalizzato e sarei dovuto venire qui il giorno dopo. Mi passavano per la testa mille pensieri. Era la mia ultima partita con la Lazio, stavo per firmare con il Fenerbahçe e dovevo stare attento a non infortunarmi. Ho provato tante emozioni contemporaneamente. Ho cercato di essere il più professionale possibile. Ho detto alla Lazio che li avrei aiutati fino alla fine, e così ho fatto. Dopo la partita, ho passato una notte insonne. Non sono riuscito a dormire per niente. La mattina dopo, siamo saliti sull'aereo per Istanbul. La partita, una notte insonne, il viaggio mattutino e poi la visita medica: posso dire che è stata una giornata lunghissima. Abbiamo firmato il contratto a notte fonda e sono andato in hotel a notte fonda. A dire il vero, è stato tutto così intenso che ho dormito pochissimo da mercoledì fino al giorno della Supercoppa. Poi abbiamo giocato la finale, ed è stato un momento magnifico per me. Non avrei potuto immaginare un inizio migliore con il Fenerbahçe".