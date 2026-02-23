Fenerbahce shock: ripreso 1-1 dal Kasimpasa al 101', Guendouzi resta dietro il Galatasaray
Il Fenerbahce di Guendouzi - l'ex Lazio in campo per tutti i 90 minuti e rimediato un cartellino giallo - doveva rimediare alla figuraccia (0-3) fatta in Europa League nel playoff d'andata con il Nottingham Forest, invece con la terzultima forza della Super Lig (Serie A turca) non è andato oltre l'1-1.
Anzi, si è fatto rimontare allo scadere dal Kasimpasa, nonostante la rete di Asensio al 95'. Infatti Allevinha all'undicesimo minuto di recupero concesso prima del triplice fischio ha ripreso la partita e confezionato il pari amaro per i Canarini. Mancato così l'aggancio in testa alla classifica al Galatasaray di Osimhen e Icardi.
La classifica
1. Galatasaray 55 punti
2. Fenerbahce 53
3. Trabzonspor 48
4. Besiktas 43
5. Goztepe 41
6. Basaksehir 36
7. Samsunspor 31
8. Kocaelispor 30
9. Gaziantep 28
10. Alanyaspor 26
11. Rizespor 24
12. Genclerbirligi 23
13. Konyaspor 23
14. Antalyaspor 23
15. Eyupspor 21
16. Kasimpasa 20
17. Kayserispor 19
18. Karagumruk 13