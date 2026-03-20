Guendouzi ricorda: "Mille pensieri nell'ultima con la Lazio. E non dovevo infortunarmi"

Il centrocampista francese Matteo Guendouzi, che a gennaio ha lasciato la Lazio per trasferirsi al Fenerbahçe, nel corso di un'intervista rilasciata al canale YouTube "10 Numara" ha ricordato l'ultima gara giocata con la maglia biancoceleste, contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: "È stata una settimana molto turbolenta. Sapevo che avrei giocato la mia ultima partita con la Lazio mercoledì, l'accordo con il Fenerbahçe era stato finalizzato e sarei dovuto venire qui il giorno dopo. Mi passavano per la testa mille pensieri. Era la mia ultima partita con la Lazio, stavo per firmare con il Fenerbahçe e dovevo stare attento a non infortunarmi. Ho provato tante emozioni contemporaneamente. Ho cercato di essere il più professionale possibile. Ho detto alla Lazio che li avrei aiutati fino alla fine, e così ho fatto. Dopo la partita, ho passato una notte insonne. Non sono riuscito a dormire per niente. La mattina dopo, siamo saliti sull'aereo per Istanbul. La partita, una notte insonne, il viaggio mattutino e poi la visita medica: posso dire che è stata una giornata lunghissima. Abbiamo firmato il contratto a notte fonda e sono andato in hotel a notte fonda. A dire il vero, è stato tutto così intenso che ho dormito pochissimo da mercoledì fino al giorno della Supercoppa. Poi abbiamo giocato la finale, ed è stato un momento magnifico per me. Non avrei potuto immaginare un inizio migliore con il Fenerbahçe".

In merito al trasferimento: "È stato un processo molto lungo" - le sue parole - ". Io e il mio agente abbiamo parlato diverse volte della possibilità di lasciare la Lazio durante la finestra di mercato di gennaio. Mi si sono presentate diverse opportunità. Dopo aver saputo dell'interesse del Fenerbahçe, è stato un grande piacere incontrarli e parlare con loro. Innanzitutto, ho avuto l'opportunità di incontrare Devin Özek e Domenico Tedesco. Mi hanno spiegato il loro progetto, cosa volevano ottenere al Fenerbahçe, come valutavano la stagione in corso e come il mio arrivo avrebbe influenzato positivamente la squadra".

Nel corso dell'intervista, ha spiegato: "Sapevamo che le trattative con la Lazio sarebbero state un po' difficili e avrebbero richiesto del tempo. Dovevamo mantenere la calma. Ho detto al mio agente, all'allenatore e a Devin che la mia decisione era di venire al Fenerbahçe. Abbiamo interrotto tutti gli altri contatti e ci siamo concentrati esclusivamente sul Fenerbahçe. Dopo di che è andato tutto liscio", ha detto.