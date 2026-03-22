Lazio, Ianni: "Vogliamo dare continuità ai recenti risultati. Isaksen è al top"
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Marco Ianni, vice-allenatore della Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima della sfida con il Bologna: "Io oggi sarò a bordocampo, ma a guidare la squadra ci ha pensato il mister e lo ha fatto fino a un minuto prima di entrare negli spogliatoi. La squadra viene da due vittorie importanti, contro Sassuolo e Milan, che danno fiducia e autostima. Ma durante l'anno questa squadra ha sempre risposto presente per mentalità e impatto alla gara. Vogliamo dare continuità. Isaksen? Ha avuto un inizio difficile, ci è voluto del tempo per tornare al meglio e ora è nella sua condizione migliore: anche per lui la parola d'ordine è continuità".
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