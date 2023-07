Lazio, il caso Immobile non è chiuso: summit tra Lotito e l'entourage dell'attaccante

Il caso Ciro Immobile non è ancora chiuso. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla vicenda legata all'attaccante della Lazio: al momento non sono arrivate offerte dall'Arabia, a confermarlo lo stesso Claudio Lotito. Resta da capire quali saranno i motivi della visita dell'agente del giocatore ad Auronzo.

Incontro in vista

Nella sede del ritiro andrà in scena un summit tra il presidente biancoceleste e l'entourage dell'attaccante. Sul tavolo potrebbe esserci una proposta di rinnovo ma anche un'offerta dalla Saudi Pro League. Dubbi e interrogativi da sciogliere il prima possibile: dopo aver perso Milinkovic-Savic la Lazio non può permettersi di cedere anche Immobile.