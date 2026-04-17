Immobile di nuovo a Pescara insieme ad Insigne? La parole di Daniele Sebastiani

Ha fatto molto rumore la presenza sugli spalti dell'Adriatico in occasione di Pescara-Sampdoria di Ciro Immobile, grande ex del Delfino oggi nelle fila del Paris FC in Ligue 1.

"Immobile mi ha chiamato la mattina - racconta in merito attraverso le colonne de Il Centro il presidente del club abruzzese Daniele Sebastiani - e mi ha chiesto se poteva venire. Gli ho detto che 'doveva' venire. Ma non ha nessun significato per il futuro se non ribadire che tutti i giocatori che hanno vestito questa maglia restano legati alla squadra e alla città".

Le parole del numero uno fanno riferimento alle voci, circolate subito dopo il match in questione, su un possibile ritorno da calciatore dell'ex capitano della Lazio. In un tandem amarcord con Lorenzo Insigne già tornato in biancazzurro lo scorso gennaio.