Lazio, il dottor Rodia: "Per Luis Alberto nausea. Immobile? In settimana altri check"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il coordinatore dello staff medico della Lazio, il dottor Fabio Rodia, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati dopo la partita con il Bologna: “Luis Alberto ha iniziato ad accusare disturbi gastrici, appena è stato sostituito ha avuto necessità di tornare negli spogliatoi. Ha avuto nausea, sensazione di vomito, è stato un po’ tranquillo, disteso, preservarsi dalla temperatura non sicuramente mite che c’è in panchina. Hysaj? Ha avuto una contusione importante della caviglia. Siamo riusciti a portarlo fino in fondo grazie alla sua sopportazione e disponibilità. Immobile? Sta continuando nel migliore dei modi il programma riabilitativo. Viene sottoposto quotidianamente a controlli, in settimana faremo ulteriori check per monitorare la sua situazione”.