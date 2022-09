Lazio, Immobile: "Giovedì ci è manata umiltà, la vittoria di oggi la dedichiamo ai tifosi"

Dopo il successo contro la Cremonese, l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Alcuni giorni fa raccontavamo una partita disastrosa, oggi invece una grande prova. Sono felice per i miei compagni di squadra, non ci aspettavamo una debacle in Danimarca, oggi era la partita giusta per rialzarci. Giovedì ci è mancata umiltà, in questi giorni la squadra ha parlato poco e lavorato tanto. Non c'entra nulla con i k.o. dello scorso anno, stavolta ci è mancata solo umiltà. Sono contento ed orgoglioso di quello che ci hanno detto i tifosi giovedì, sono stati più lucidi di noi. La vittoria di oggi la dedichiamo a loro. Nazionale? Vado sempre a testa alta, dando il massimo. Cerco di non mollare mai, sono partito a rilento in campionato ma oggi avrei potuto fare anche più gol".