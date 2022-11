Lazio, Immobile può andare in panchina per il derby. Con la Juventus da protagonista

Si accorciano i tempi di recupero per Ciro Immobile. Come riporta La Gazzetta dello Sport i quaranta giorni di stop inizialmente previsti potrebbero ridursi sensibilmente, tanto che pare esserci anche la possibilità di vederlo prendere parte al Derby di domenica, seppur dalla panchina. Per tornare protagonista in campo, invece, sembrano più fattibili le due gare successive contro il Monza (il 10 novembre) e la Juventus il weekend successivo.