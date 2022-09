Lazio, Immobile: "Sconfitta umiliante. Tifosi inc*****i ma ci hanno detto di guardare avanti"

Dopo essersi presentato alle varie tv Ciro Immobile, capitano della Lazio, ha preso parte anche alla conferenza stampa post partita dopo il 5-1 incassato dal Midtjylland (fonte LaLazioSiamoNoi.it): "Inutile puntare il dito contro chiunque. È stata una disfatta da parte di tutti, chi ha giocato e chi no. Dispiace per i tifosi che sono venuti qua a vedere questo brutto spettacolo da parte nostra".

Cosa vi è mancato?

"Quando abbiamo visto le immagini abbiamo peccato un po’ di presunzione. In Europa queste cose le paghi. Abbiamo parlato un po’ nello spogliatoio ma il mister preferisce far sbollire un po’ la situazione. Penso che ne parleremo domani e approfonditamente".

Cosa vi hanno detto i tifosi a fine partita?

"I tifosi hanno reagito a mente lucida. Ci hanno detto di che erano incazzati giustamente per quello che hanno visto, ma di guardare avanti. Ci hanno detto di non mollare e che nulla era perduto".

Stessi errori dello scorso anno?

"Pensavamo di aver fatto uno step in più rispetto all’anno scorso, invece ci sbagliavamo. Non riduciamo a vincere tre partite consecutive e questo ci sta penalizzando. Ci sta perdere ma farlo così è davvero umiliante. La vedo diverso dalle sconfitte con Bologna e Verona. Oggi siamo entrati in campo con poca umiltà, quella che chiedeva il mister. In Europa queste cose si pagano e le abbiamo pagate abbastanza. Cinque gol sono inaccettabili".

Come se ne esce?

"Adesso se ne esce per forza perché tra tre giorni abbiamo un’altra partita. Ognuno deve tirare fuori quello che ha dentro. Ognuno di noi si deve incassare con se stesso per quello che è successo stasera, ma deve finire lì perché tra poco rigiochiamo".