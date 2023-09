Lazio, inizia il tour de force e Sarri deve gestire Immobile: le staffette per evitare infortuni

Dopo la prima sosta della stagione per gli impegni delle Nazionali, la Serie A è pronta a riprendersi la scena e a partire dalla prossima settimana inizieranno anche le coppe europee, con la Lazio di Maurizio Sarri che sarà impegnata in Champions League dopo il secondo posto della passata stagione. Il Corriere dello Sport analizza quella che potrebbe essere la gestione di Ciro Immobile, che con tanti impegni ravvicinati non può pensare di giocare tutte le gare per intero, per evitare infortuni che potrebbero rovinare la stagione del capitano biancoceleste come accaduto l'anno scorso.

Staffette con Castellanos.

L'idea dell'allenatore dei capitolini non è quella di rinunciare a Immobile dall'inizio, praticamente mai, ma visto che lo stesso Sarri ha spinto tanto per avere un vero e proprio vice del capitano, è molto probabile che Castellanos venga utilizzato a gara in corso per far rifiatare il centravanti italiano, in modo da averlo sempre al top della condizione.

Gli appuntamenti della Lazio.

Sabato 16 settembre - Juventus-Lazio (Serie A)

Martedì 19 settembre - Lazio-Atletico Madrid (Champions League)

Sabato 23 settembre - Lazio-Monza (Serie A)

Mercoledì 27 settembre - Lazio-Torino (Serie A)

Sabato 30 settembre - Milan-Lazio (Serie A)

Mercoledì 4 ottobre - Celtic-Lazio (Champions League)

Domenica 8 ottobre - Lazio-Atalanta (Serie A)