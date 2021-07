Lazio, Insigne il sogno di Sarri: possibile scambio con Luis Alberto?

Il Napoli a breve dovrà risolvere la questione Lorenzo Insigne, col quale si dovrà trattare il rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2022. Della questione scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come De Laurentiis a breve dovrà discutere con l'attaccante e che nessun tipo di sviluppo sia ad oggi da escludere. A tal proposito il quotidiano racconta di un Maurizio Sarri che sogna di vedere Insigne con la maglia della Lazio, club col quale si potrebbe parlare per strutturare una sorta di 'fantascambio' che coinvolgerebbe il capitano del Napoli e Luis Alberto, ormai in rottura con l'ambiente biancoceleste e pronto a cercare una nuova avventura.