Lazio, intrigo Valentini per la difesa: al momento nessuna conferma, la situazione

Torna il nome di Nicolas Valentini in casa Lazio. Il difensore italo-argentino è stato nuovamente accostato al club della Capitale dai media in Sudamerica. Il calciatore è un giovane molto interessante di proprietà del Boca Juniors, 22 anni, e soprattutto ha lo status di comunitario in quanto è italo-argentino. Valentini era già stato proposto mesi fa al presidente Lotito dagli stessi contatti che avevano favorito l’arrivo a Roma di Diego Gonzalez.

Nessuna conferma

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, al momento non arrivano conferme da Formello con il calciatore che andrà in scadenza con gli Xeneizes e ha una clausola risolutiva da 10 milioni di euro che a dieci giorni dalla chiusura sale a 12. Il Boca, per non perderlo a zero potrebbe cederlo in questa finestra di mercato ad un prezzo che potrebbe essere di 7 milioni di euro.