Lazio, Inzaghi: "C'è rammarico per la stagione, avremmo voluto la Champions"

La Lazio chiude la propria stagione con una sconfitta contro il Sassuolo per 2-0. A tenere banco, però, nel post partita è soprattutto il rinnovo del tecnico Simone Inzaghi, che ai microfoni di Sky Sport non si nasconde: "C’è rammarico per la stagione perché volevamo la Champions, ma per il quinto anno saremo in Europa. Abbiamo fatto il record di vittorie in casa e siamo arrivati agli ottavi di Champions; c’è un pizzico di rammarico ma ci prendiamo il buono di questa stagione".

Senti la necessità di cambiare?

"Ci vedremo mercoledì. Si discuteva di un mio rinnovo, sono passati 16 mesi e posso aspettare altri 3 giorni perché è la Lazio altrimenti non lo avrei fatto. Sono stati 5 anni uno meglio dell’altro. Sono arrivato che eravamo ottavi, abbiamo portato a casa 3 trofei e siamo in Europa da 5 anni. Sapete cosa rappresenta la Lazio per me, per nessun’altra squadra avrei aspettato 16 mesi per un rinnovo di contratto. Ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi meravigliosi, mi prendo questa stagione".

Pensi che questa squadra possa crescere?

"Quando non abbiamo avuto problemi con i giocatori più importanti abbiamo battuto degli squadroni. Se ci manca qualche giocatore, invece, ne risentiamo. Ma se siamo al completo io mi diverto a veder giocare questa squadra".