Lazio, Inzaghi: "Giocando altri 90' non avremmo segnato, ma non c'è contraccolpo post-Bayern"

"Abbiamo approcciato bene la partita, eravamo padroni del campo. Il rigore sbagliato e il gol subito hanno indirizzato la gara". Pensieri e parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, intervento a Lazio Style Channel dopo la sconfitta rimediata sul campo del Bologna: Veniamo via con una sconfitta, ma questo è il calcio. Dobbiamo lasciare alle spalle queste due sconfitte brucianti. Una squadra ambiziosa come la nostra doveva far meglio. Se avessimo giocato altri 90', credo che non avremmo comunque segnato, era il destino. Dobbiamo reagire, ci può stare sbagliare un rigore o subire un gol, ma doveva esserci una reazione diversa. Adesso dovremo lasciarci questa sconfitta alle spalle, tornare a vincere e portare punti alla classifica. Nelle ultime nove ne abbiamo vinte sette, e perse due. Adesso abbiamo subito la gara col Torino e poi Juventus, due sfide belle da giocare".

Sulla fase offensiva.

"Abbiamo sbagliato tante volte la conclusione, la rifinitura. Rimane l'amaro in bocca, perché una squadra ambiziosa e forte come la nostra deve essere anche più forte degli episodi. Non sono stati favorevoli a noi, ma dovevamo reagire meglio. Contraccolpo post-Bayern? Penso di no, il gruppo ha fatto 25' molto bene. Dopo il loro gol ha tenuto bene il campo, ma abbiamo perso 2-0. Dobbiamo rimboccarci le maniche, bisogna ricominciare a vincere".