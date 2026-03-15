Lazio, Isaksen: "Avevamo davvero bisogno di una serata del genere, grazie ai tifosi"

Match winner della sfida vinta dalla Lazio contro il Milan, l'attaccante Gustav Isaksen ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: "Atmosfera incredibile, ci voleva davvero una serata così. Ci era mancato il nostro pubblico. Mi fa piacere aver ricevuto l’abbraccio di tutta la squadra, faccio parte di un gruppo composto anzitutto da bravi ragazzi e da persone che mi aiutano quotidianamente per consentirmi di esprimermi al meglio”. Isaksen ha segnato nella prima frazione il gol decisivo approfittando di un errore di Estupinan.