Lazio, l'arrivo di Baroni cambia i piani: si riparte dalle ali, quasi fatta per Tchaouna

Tudor out, Baroni in, una mossa che stravolge anche le trattative. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha analizzato le prossime mosse di mercato da parte della Lazio e del nuovo tecnico Marco Baroni, praticamente ufficializzato da Claudio Lotito. L'ormai ex Verona ripartirà dalle ali, quegli esterni di cui Tudor avrebbe fatto volentieri a meno: "Uno è in divenire da settimane, è Loum Tchaouna della Salernitana. Ala di 20 anni, esplosività fisica, sprint da velocista, talento da affinare. Arriva nell’ottica della rivoluzione anagrafica che era stata decisa nei mesi scorsi. L’età media sarà abbassata. Tchaouna copre il buco lasciato vuoto da Felipe Anderson. Si assocerà a Zaccagni, Isaksen e Pedro", ribadisce il quotidiano.

Un'operazione dunque in chiusura, ma prima di arrivare a dama servirà anche trovare un numero 10 in mezzo al campo per dare fantasia e imprevedibilità. Serve un nuovo Luis Alberto visto che, se filerà tutto liscio, lo spagnolo lascerà a breve la Capitale per trasferirsi a Doha, dove giocherà per l'Al-Duhail. L'ex Siviglia lascerà in dote 10 milioni di euro, servirà quindi un sostituto all'altezza per dare un segnale ben preciso alla piazza, in rivolta dopo la scelta di affidare la panchina biancazzurra a Baroni.