Lazio, la zona Caicedo è una certezza. Ma per la Champions servono i gol di Immobile

La Zona Caicedo ormai non è più una curiosità, è una certezza. Con Immobile ancora a secco, ci pensa il Panterone a regalare la vittoria alla Lazio contro uno Spezia mai domo. Ancora un gol nel finale, questa volta su calcio di rigore: un pallone pesantissimo che l'attaccante della Lazio ha mandato in rete con forza il pallone, come a voler dimostrare, qualora ce ne fosse ancora il bisogno, che lui c'è sempre.

E con la Lazio lo ha fatto spesso e volentieri nei minuti finali, in quella che ormai è diventata la Zona Caicedo. Da quando veste il biancoceleste, ha segnato 9 volte dall'80esimo in poi: 5 in questa stagione (Torino, Juventus, Zenit, Crotone e Spezia).

Immobile, che succede? - Per un Caicedo che segna, c'è un Immobile ancora a secco di gol. La Scarpa d'Oro in carica non trova la via del gol, in serie A non segna dallo scorso 7 febbraio. Un'infinità per una macchina da gol come lui. Certo, la prestazione con lo Spezia è stata tutto sommato positiva, ma per un attaccante il gol è tutto. Per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, la Lazio non può fare a meno del suo bomber.