Lazio, Lotito spera ancora ma per trattenere Anderson serve pareggiare l'offerta Juve

vedi letture

Il patron Claudio Lotito ci spera ancora e le parole di domenica di Felipe Anderson sembrano alimentare le chances di un rinnovo con la Lazio da parte di Felipe Anderson. Il brasiliano è uno dei pezzi da novanta in scadenza a giugno prossimo e su di lui c'è forte il pressing della Juventus, a caccia di rinforzi di spessore per allargare le scelte in vista del ritorno nelle coppe europee.

A far tentennare Felipe sono i 4 milioni con ulteriore bonus alla firma messi sul piatto dalla Juventus a fine stagione. Un accordo trovato dalla sorella-manager, che al contempo ha chiesto alla Lazio di pareggiare l’offerta bianconera. Dal club capitolino è arrivato il muro, ma ora è ricominciato il pressing di Lotito. Per il patron il calciatore è come un figlioccio. Martedì è stato immortalato più volte sorridente faccia a faccia con l’esterno, motivo che fa pensare che le speranze del presidente non sono finite qui.

Le parole di domenica: "Sono contento di aver raggiunto il traguardo delle 300partite, tutti sanno che amo questa città e questa squadra. Sono felice per questa storia che stiamo creando insieme. Rinnovo? Ne stiamo parlando e decideremo cosa è meglio per tutti, ma per ora non possiamo dire niente".