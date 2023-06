Lazio, Luis Alberto: "Il 2° posto è tanta roba, per l'anno prossimo dovrà aiutarci il mercato"

La Lazio batte l'Empoli 2-0 e ipoteca il secondo posto. Una soddisfazione per la truppa biancoceleste compreso Luis Alberto, autore del secondo gol che ha chiuso la sfida: "Per me è molto importante questa Champions. Sono 7 anni che sono qui e ho giocato solo un anno in Champions, significa che siamo cresciuti, arrivare al 2° posto è tanta roba e siamo, di quella in Champions, quella con minore budget. Il mercato dovrà aiutarci. Con Sarri è cambiato tanto, anche l’atteggiamento. Ho fatto quello che mi ha detto, alla fine sono tornato a giocare divertendomi.

Soprattutto quando abbiamo noi la palla sono felice, l’importante è che la squadra sta bene e non ascolto ciò che dice la gente. Vediamo il prossimo anno se continuiamo così dove possiamo arrivare", le sue parole ai microfoni di DAZN. Poi un accenno alle difficoltà avute a inizio anno: "Ho avuto un momento in cui ho sofferto per il cambio di progetto, nuovi movimenti ed era un momento in cui bisognava mettersi a disposizione. Io ho cambiato modo di giocare e in questi 4 o 5 mesi avete visto tutti com'è andata", prosegue. Infine un pronostico sulla finale di Champions: "Vince il City, 2-0", conclude.