Lazio-Milan, basta per ora un gol di Correa. Biancocelesti avanti all'intervallo

Lazio in vantaggio sul Milan per 1-0 all'intervallo. Decide al momento una rete di Joaquin Correa dopo soli 2' di gioco. Partita aperta, con tanti capovolgimenti di fronte e senza troppi tatticismi. Un risultato che premia il cinismo dei padroni di casa, bravissimi a sfruttare le qualità dei propri giocatori ammazzando sul nascere la strategia degli avversari.

LE SCELTE DEI TECNICI - Stefano Pioli lancia dal 1' Mario Mandzukic che torna titolare in una partita di Serie A dopo 751 giorni. Si rivedono Bennacer in mezzo e Théo Hernandez sulla corsia sinistra di difesa. Lazio con l'unica novità Lulic al posto di Fares, mentre stringono i denti Luis Alberto e Lucas Leiva.

GOL SBAGLIATO, GOL SUBITO. IN DUE MINUTI - Partita che parte fortissimo: il Milan sceglie di attaccare sin dal calcio d'inizio e Calhanoglu scalda i guanti di Reina dopo 21''. Dal capovolgimento di fronte però arriva il gol della Lazio, con Joaquin Correa. L'argentino è protagonista di un dai e vai con Ciro Immobile e lanciato in profondità dal centravanti è freddo a tu per tu con Donnarumma a superarlo in dribbling e a depositare in rete. Partenza incredibile, quinto gol in campionato per il Tucu. Una situazione completamente opposta a quanto Pioli aveva preventivato e infatti i rossoneri subiscono lo shock del gol subito, vanno in balia dei biancocelesti e Ciro Immobile poco dopo sfiora il raddoppio.

L'ON FIELD REVIEW SALVA IL MILAN - Lazio che gioca molto sulle verticalizzazioni, con l'abilità nel gioco di prima di Luis Alberto e la velocità di Immobile, Correa e Lazzari. Una scelta che paga, a maggior ragione sfruttando la necessità del Milan di esporsi in avanti a cercare il pari. Gli uomini di Pioli dopo lo schiaffo subito si riprendono lentamente e hanno anche un paio di occasioni interessanti, con Calhanoglu e Saelemaekers. E in un'offensiva rossonera, la Lazio è abile a disinnescare e avviare a tutta velocità l'azione del 2-0: Lazzari è lanciato in contropiede da Correa e supera Donnarumma, sembra la fine anticipata dell'incontro ma l'on-field-review ravvisa un fuorigioco millimetrico dell'esterno. Passata la paura, il Milan sfiora il pari con Mandzukic, poco prima dell'intervallo: è la prima occasione per il croato, praticamente annullato dai difensori laziali.