Lazio-Milan, la partita del ritorno del tifo biancoceleste: la previsione sugli spettatori

Lazio-Milan si giocherà in un clima completamente diverso rispetto alle ultime uscite casalinghe dei biancocelesti. In occasione della sfida contro i rossoneri, infatti, è prevista la sospensione temporanea dello sciopero del tifo che aveva caratterizzato le recenti partite all’Olimpico, compreso il monday night contro il Sassuolo, disputato in un’atmosfera insolitamente fredda anche nelle zone abitualmente più calde della tifoseria.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la risposta del pubblico è stata immediata. I biglietti venduti hanno già superato quota 20.000, cifra che comprende anche almeno 4.500 sostenitori del Milan pronti a seguire la squadra in trasferta. A questi vanno aggiunti i circa 27.000 abbonati laziali, per un totale che sfiora già le 47.000 presenze assicurate.

Il dato è destinato a crescere ancora nelle prossime ore. L’obiettivo è superare quota 50.000 spettatori, con la possibilità concreta di arrivare anche a 55.000. Numeri che confermano quanto la partita sia sentita e quanto il ritorno dei tifosi sugli spalti possa rappresentare una spinta importante per la squadra di Baroni in una gara di grande peso.