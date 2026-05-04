Lazio, Noslin: "Ringrazio Sarri perchè mi sta dando più spazio. Sono a disposizione della squadra"

Noslin, attaccante della Lazio, ha deciso una partita complicata come quella di Cremona segnando un bellissimo gol nei minuti di recupero. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di DAZN: “Voglio rivedere la mia rete, c’è stato un bello scambio con Dia e sono riuscito a metterla all’incrocio dei pali. Devo ringraziare Sarri che mi sta dando maggior fiducia rispetto all’inizio della stagione. Non sempre c’è stato grande feeling con la tifoseria, ma penso che tutti mi riconoscano l’impegno e l’attaccamento. Sono a disposizione dei miei compagni e vogliamo chiudere la stagione da protagonisti".