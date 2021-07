Lazio, oggi parla Sarri. Ma il suo ciclo inizia con tre grandi problemi...

Mercoledì sera, intorno alle 18, Maurizio Sarri ha varcato per la prima volta il cancello di Formello da allenatore della Lazio. Ha cominciato a prendere confidenza con il centro sportivo, i dirigenti e i giocatori. Oggi invece sarà il giorno della sua presentazione ai media, nella conferenza stampa in programma a Formello alle 12. Domani la partenza per Auronzo e il primo vero allenamento. Ma non è tutto rosa e fiori, per Sarri, perché in casa Lazio ci sono un paio di problematiche da risolvere. Ecco le tre più importanti:

Il caso Luis Alberto - Non si smentisce mai, lo spagnolo, sempre al centro di polemiche. Anche nel primo giorno di ritiro, ha acceso un giallo, perché non si è presentato alle visite mediche in programma mercoledì sera. La Lazio non è solo irritata, ma furiosa con il proprio numero 10, che ha avvisato la società con un sms: non c'era nessun accordo per prolungare le vacanze. Quando tornerà? Sarri ha fissato la deadline a martedì, poi non si tornerà più indietro.

Le possibili dimissioni di Peruzzi - Era già accaduto a novembre, durante la tempesta sull'aereo con Luis Alberto, che Angelo Peruzzi fosse vicino all'addio. Adesso, alla vigilia della partenza per Auronzo, il club manager bianccoeleste, grande ex portiere, può salutare veramente la Lazio. Peruzzi non avrebbe preso bene il comportamento della società, che non l'ha coinvolto nell'organizzazione del ritiro e nelle scelte tecniche del post Inzaghi. Ora dovrà avere un chiarimento con il presidente Lotito, poi si capirà il suo futuro: difficile che partirà domani con la squadra.

Squadra non al completo - Dovrà lavorare tanto e da subito sul campo Sarri, per trasformare il 3-5-2 di Inzaghi nel suo 4-3-3. Ma soprattutto, al di là del modulo, dovrà riuscire a cambiare la mentalità della squadra per trasferire i suoi principi di gioco. Il problema però è che domani, quando dirigerà il primo allenamento, non troverà la squadra che allenerà durante l'anno. Solo la difesa, è quasi al completo (manca Acerbi), poi mancherà Luis Alberto e tutto il nuovo tridente: Immobile come Acerbi è in Nazionale, Felipe Anderson arriverà a fine della prossima settimana e l'altro esterno deve essere ancora acquistato (dipende da Correa).