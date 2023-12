Lazio ok in Coppa Italia con Pedro capitano: "Un onore indossare la fascia di questo club storico"

La Lazio è la prima squadra a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla squadra di Maurizio Sarri è bastato un gol in apertura di match per avere la meglio del Genoa che stasera ha salutato la competizione. A decidere la partita allo stadio Olimpico di Roma la prima rete in biancoceleste di Matteo Guendouzi. Al quinto minuto, il centrocampista francese ha raccolto l'assist di Luca Pellegrini e ha battuto Leali con una conclusione a fil di palo.

Buona prova da parte di molti, ottimo l'apporto anche di Pedro che ha chiuso la partita con la fascia di capitano al braccio. Lo spagnolo ha poi festeggiato il passaggio del turno sui social: "È un onore indossare la fascia da capitano di questa squadra e di questa società storica, bella vittoria, avanti insieme!!!".