TMW Lazio, Okan Buruk è uno dei nomi in short list. Piace anche a Tottenham e Al Ittihad

Okan Buruk è uno dei nomi più interessanti e ambiti tra gli allenatori internazionali, soprattutto visto quanto successo negli ultimi mesi, come la capacità di gestire le stelle come Mauro Icardi e Victor Osimhen. Oppure quella di vincere trofei, come il titolo e le Coppe in Turchia. Infine le imprese in Europa, con il Galatasaray che supera la Juventus e batte nell'andata degli ottavi di finale il Liverpool. In più l'abilità nel lanciare i giovani, del massimizzarne le qualità a livello tecnico e anche economico.

Il tecnico del Galatasaray è in scadenza nell'estate del 2026: un fattore che lo ha fatto finire tra i primissimi nomi sulla scrivania di tante società, in Europa e non soltanto. In Italia è da tempo che Buruk, che ha giocato nell'Inter e parla italiano, viene seguito da diverse società. Tra queste anche la Lazio: il futuro della panchina di Maurizio Sarri è quanto mai incerto, il club di Claudio Lotito - proprio per la capacità di gestire top player, di lanciare giovani, di valorizzare le risorse nella rosa - gradisce e non poco l'idea di poter puntare su un tecnico anche giovane come il turco.

Non solo: Buruk è nella shortlist degli allenatori seguiti dal Tottenham per la prossima stagione, alla stregua di Marco Silva e di Roberto De Zerbi ed è il primo anche sul taccuino dei sauditi dell'Al-Ittihad, con le società di Saudi Premier League da sempre attente al meglio in arrivo dal campionato turco.