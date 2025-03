Live TMW Lazio, Pedro: "Voglio stare qua, ma vediamo cosa farà la società"

Pedro, attaccante della Lazio, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, valido per la 27esima giornata di Serie A e terminato 1-2 per i biancocelesti.

Segui in diretta le parole di Pedro con il live testuale su TMW.

Pesava il rigore?

"Un rigore all'ultimo minuto pesa sempre. Sono contento per il gol e per la vittoria".

Cosa manca alla Lazio?

"Chiudere le partite. Creiamo tante occasioni, giochiamo bene, ma dobbiamo trovare più fiducia davanti alla porta: in tante partite abbiamo creato tanto e poi il risultato positivo non viene. Stiamo lavorando molto bene tutti".

Ti trovi bene dalla panchina?

"Difficile a volte entrare, leggere la partita. Poi quando entro cerco di fare il meglio possibile".

Fin quando ti vedremo a questo livello?

"Non lo so. Cerco di sfruttare ogni minuto e ogni partita, poi ci sono momenti buoni e momento meno buoni. Non so che possibilità avrò, sono concentrato solo sulla Lazio".

Quando deciderai sul tuo futuro?

"Dobbiamo parlare, devo vedere cosa vuole la società. Ma io sono molto tranquillo, sono comodo qua e sanno la voglia che ho di restare. Vediamo se troviamo un accordo. Non voglio essere un problema, ma una soluzione".

