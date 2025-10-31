Pedro annuncia l'addio alla Lazio: "Questa sarà la mia ultima stagione"
(ANSA) - PISA, 31 OTT - "Non è ancora un fatto ufficiale, ma questo anche per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per lasciarla più in alto possibile". Lo ha detto Pedro, al termine di Pisa-Lazio, annunciando di fatto il suo addio ai biancocelesti. "Ringrazio tutto l'ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi anni - ha aggiunto - e fino alla fine aiuterò la Lazio a stare più in alto possibile. Anche la Coppa Italia è una buona opportunità per cercare di riconquistare un posto in Europa". (ANSA).
