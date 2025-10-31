Pedro non incide come vorrebbe: "Così ora per me è complicato aiutare la Lazio, il mister lo sa"

Dopo lo 0-0 in trasferta contro il Pisa, a parlare in conferenza stampa è Pedro. Con lo stesso attaccante che si è soffermato anche sul momento personale che sta vivendo alla Lazio. "Il modulo? Mi lascia un po' fuori, non trovo spazio - alcune delle parole riportate da lalaziosiamonoi.it -. Ho detto al mister (Sarri, ndr) che giocare sull'esterno per me è molto difficile, mi costa tanto fare il lavoro che chiede lui. Per questo ora senza Castellanos posso fare il falso nove, ma non sono un giocatore d'area di rigore, devo stare tra le linee".

"L'anno scorso facevo il trequartista e mi trovavo meglio, avevo più possibilità. Così ora per me è complicato aiutare la squadra, il mister lo sa. Poi è lui a decidere dove devo stare in campo".

Guardando la futuro, inoltre, Pedro a Sky ha annunciato di fatto il suo addio ai biancocelesti: "Non è ancora un fatto ufficiale, ma questo anche per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per lasciarla più in alto possibile. Ringrazio tutto l'ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi anni - ha aggiunto - e fino alla fine aiuterò la Lazio a stare più in alto possibile. Anche la Coppa Italia è una buona opportunità per cercare di riconquistare un posto in Europa".