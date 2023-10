Lazio, per Castellanos battuta la concorrenza di un trio. C'erano Siviglia, West Ham e Benfica

vedi letture

Sabato per la prima volta i tifosi della Lazio hanno avuto la possibilità di osservare Valentin Castellanos da titolare: è stato il primo acquisto estivo di Lotito, l'unico a mettere piede nel ritiro di Auronzo di Cadore. E dalla Spagna emerge un retroscena interessante circa l'arrivo dal New York City del Taty, che aveva ben impressionato nel corso dell'anno in prestito al Girona: la Lazio avrebbe battuto la concorrenza di ben tre squadre per portare il giocatore a Formello.

Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, su di lui c'era in particolare il Siviglia, ma anche West Ham e Benfica. La squadra andalusa doveva rimpiazzare Mir, mentre i londinesi Scamacca, poi ceduto all'Atalanta. La Lazio è stata per l'unica ad accettare le condizioni richieste dal City Group e sborsare la cifra di 15 milioni di euro.

"Prima da titolare con l'ingrato compito di non far notare l'assenza di Immobile. Cerca sempre il dialogo, fa salire la squadra e conclude, seppur in modo non esaltante", questo la pagelle del Taty dopo l'esordio da titolare contro il Milan di sabato sera. Qui le pagelle della Lazio in versione integrale.