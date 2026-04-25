Lazio, per Gila si mette in fila anche la Juve. Fabiani pensa a Sergi Dominguez

Repubblica di oggi dedica ampio spazio alla Lazio e alla prossima destinazione di uno dei giocatori di maggior spessore della rosa di Sarri: per Mario Gila, scadenza di contratto 2027, l’asta è virtualmente aperta da un po’. Sono subito scattate Inter e Milan, alle due si è unito il Napoli e adesso si è fatta avanti anche la Juventus, che ha bisogno di un difensore centrale di spessore.

All’estero c’è l’Atletico Madrid, ma altri club si aggiungeranno. Per sostituirlo, la Lazio punta sul 21enne Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Intanto ieri Gila, che a Bergamo aveva lasciato il campo per infortunio, si è sottoposto a controlli clinici alla caviglia: lunedì sera con l’Udinese non giocherà, verrà gestito in vista della finale del 13 maggio