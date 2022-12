Lazio, per Pellegrini la Juve chiede l'obbligo di riscatto. E c'è l'Eintracht da convincere

vedi letture

Vista la strada tortuosa e densa di rivali per arrivare a Fabiano Parisi dell'Empoli, per la Lazio Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus oggi in prestito all'Eintracht Francoforte, riveste sempre di più i panni dell'obiettivo primario sul mercato.

Come riporta Tuttosport, infatti, fra il giocatore, il padre e Maurizio Sarri (tecnico oggi in biancoceleste ma che ha avuto il ragazzo anche in bianconero) ci sarebbe già stato un incontro per chiarire le rispettive posizioni. Sul piano della trattativa la Lazio punta al prestito, con la Vecchia Signora che vorrebbe anche l'obbligo di riscatto, quanto meno condizionato.

Il nodo più complicato da sciogliere al momento sembra essere quello legato all'Eintracht che, seppur non considerando l'ex Roma un titolarissimo, lo reputa un elemento importante in vista della volata Champions League. Possibile, dunque, che per la fumata bianca serva tempo, pazienza e, magari, una contropartita.