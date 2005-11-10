Lazio, non solo Piccoli, dalla Fiorentina piace anche Comuzzo. Davanti occhi su Pinamonti
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Un attaccante e un difensore centrale: sono queste le prime richieste avanzate da Gennaro Gattuso per iniziare a modellare la nuova Lazio. I biancocelesti, vincolati dalla necessità di autofinanziarsi e quindi di cedere prima di poter acquistare, stanno scandagliando il mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa. Tra le idee sul tavolo della dirigenza, con Lotito e i suoi collaboratori attenti alle opportunità, spunta anche la Fiorentina come possibile bacino da cui pescare nuovi innesti.
Occhi in casa Fiorentina
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio non si limita al già noto interesse per l’attaccante viola Roberto Piccoli. Nel mirino del club biancoceleste sarebbe infatti finito anche Pietro Comuzzo, difensore centrale classe 2005 in uscita dalla Fiorentina.
Le alternative
In difesa la principale alternativa al giovane italiano è sempre il coetaneo spagnolo della Dinamo Zagabria Sergi Dominguez. In avanti invece, la Lazio avrebbe manifestato interesse per il centravanti del Sassuolo Andrea Pinamonti, in uscita dal club neroverde.
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