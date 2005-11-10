Ufficiale Palestra nuovo giocatore del Chelsea: lascia l'Atalanta e firma coi Blues per 7 anni

Il laterale ex Cagliari firma con i Blues dopo un anno in prestito super in Sardegna: Inter beffata

Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea, che ha annunciato l'arrivo dall'Atalanta. Questo il comunicato dei Blues: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale italiano Marco Palestra dal club di Serie A dell'Atalanta. Il ventunenne ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per il ritiro prestagionale agli ordini del tecnico Xabi Alonso. Palestra, che la scorsa stagione è stato nominato Miglior Difensore della Serie A, ha dichiarato: "Molte cose mi hanno convinto a sposare il Chelsea, uno dei migliori club al mondo.

Sono davvero entusiasta di iniziare. Ho percepito una grande energia fin dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha cercato. Non vedo l'ora di cominciare, vedere tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l'allenatore. Qui abbiamo tantissimi giocatori di talento, una rosa molto forte e un grande allenatore come Xabi. Mi ha spiegato come vuole che giochiamo, il che è davvero stimolante, e non vediamo l'ora di competere in Premier League". Reduce da una straordinaria stagione 2025/26 in prestito al Cagliari, Palestra arriva a Stamford Bridge godendo di un'ottima reputazione nel panorama calcistico europeo.

La scorsa stagione ha collezionato 37 presenze in campionato con il Cagliari, distinguendosi nel massimo campionato italiano per le sue prestazioni come terzino e come esterno a tutta fascia su entrambe le corsie. Palestra ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore italiana all'inizio di quest'anno, collezionando poco dopo la sua seconda presenza con gli Azzurri. Benvenuto al Chelsea, Marco!".

Questo il comunicato del club nerazzurro

"Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Chelsea Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra, 21enne terzino della Nazionale italiana cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dall’età di 10 anni fino ad approdare attraverso un percorso virtuoso nel calcio professionistico, dapprima con la formazione Under 23 e poi con la Prima Squadra dell’Atalanta.Atalanta BC augura a Marco il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale".