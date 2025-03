TMW Lazio, problemi al polpaccio per Zaccagni. Potrebbe non giocare giovedì a Plzen

Notizie non troppo positive per Marco Baroni e la sua Lazio, che potrebbe dover fare a meno del suo capitano Mattia Zaccagni per la partita di giovedì sera sul campo del Viktoria Plzen, andata degli ottavi di finale di Europa League. L'attaccante esterno laziale ha infatti accusato un fastidio al polpaccio, che sarà di nuovo valutato nelle prossime ore ma potrebbe portarlo a dare forfait, anche solo per il prossimo incontro.

Intanto, dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Milan nell'ultimo fine settimana di Serie A, l'allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato dalla sala stampa dello stadio Meazza: "Noi siamo una squadra che gioca, pulita, che cerca di giocare. Abbiamo fatto 21 tiri. Siamo andati in campo con grande personalità. Nella prestazione del Milan c'è tanta Lazio: li abbiamo messi veramente in difficoltà, sia nella profondità che col palleggio. Sono contento. Per alzare il livello ci servono queste prestazioni, queste squadre forti, questi palcoscenici".

E ancora, a proposito dell'obiettivo della Lazio in questa stagione, ha aggiunto Baroni: "Siamo una bella squadra, che fa buon calcio, ma dobbiamo diventare una grande squadra. Abbiamo margini di miglioramento incredibile. Gliel'ho detto nell'intervallo: devono volerlo, sentirlo, trovando in queste partite fiducia e convinzione".