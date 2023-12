Lazio, Provedel: "Non siamo perfetti come dovremmo, pensiamo a fare meglio"

La Lazio cerca la vittoria per dimostrare che anche in campionato può essere protagonista così come in Champions League. Un match, quello contro il Cagliari, che la squadra biancoceleste deve vincere per risalire in classifica risollevando una situazione che, visto l'11° posto, rischia di lasciare la squadra di Sarri fuori dalle corsa alle coppa che conta già a metà stagione.

A pochi minuti dal match è Ivan Provedel, portiere laziale, che sottolinea come “i dettagli fanno la differenza, il livello del campionato è alto quindi basta poco. Non stiamo facendo così bene e non siamo così perfetti come dovremmo. Dobbiamo pensare a fare sempre meglio sperando di dimostrarlo stasera”, le sue parole ai microfoni di DAZN.