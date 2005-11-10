Lazio, Ratkov può già partire: due club pronti a prenderlo in prestito oneroso con obbligo

La Lazio cerca già una soluzione in uscita per Petar Ratkov. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale l'entourage dell'attaccante serbo starebbe sondando il mercato in Bundesliga. Se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 13 milioni di euro, ovvero quanto i biancocelesti hanno dovuto versare per rilevarlo a gennaio dal RB Salisburgo, questa verrebbe sicuramente presa in considerazione. E c'è di più: a detta del quotidiano, ci sarebbero un paio di club interessati a proporre il prestito oneroso con riscatto obbligatorio fissato a 14-15 milioni.

Sebbene con mister Sarri abbia recitato il ruolo di mera comparsa, Ratkov continua a godere della fiducia della dirigenza capitolina, anche se per sbloccare il mercato in entrata e provare ad accontentare il nuovo allenatore Gennaro Gattuso sarà necessario valutare ogni possibile offerta. Arrivato per sostituire El Taty Castellanos, il classe 2003 non è riuscito a lasciare il segna nella capitale: per lui si contano appena 8 presenze, senza neanche un gol.