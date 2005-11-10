Lazio, un investimento da 13 milioni da salvaguardare: Ratkov può essere il bomber di Gattuso?

La ricerca dei gol perduti sarà uno dei temi centrali della nuova Lazio targata Gennaro Gattuso. Dopo una stagione complicata sotto il profilo realizzativo, il club biancoceleste è alla ricerca di soluzioni per aumentare il peso offensivo della squadra. Tuttavia, prima di intervenire sul mercato, la società potrebbe puntare su una risorsa già presente in rosa: Petar Ratkov.

L'attaccante serbo rappresenta infatti uno degli investimenti più importanti effettuati dal club negli ultimi mesi. A gennaio la Lazio ha speso circa 13 milioni di euro per assicurarselo, una cifra che induce la dirigenza a concedergli una nuova opportunità prima di valutare scenari differenti. L'impatto del centravanti non è stato particolarmente brillante nella seconda parte della scorsa stagione. Con Maurizio Sarri ha trovato spazio da titolare soltanto in due occasioni, contro Como e Torino, senza riuscire a lasciare il segno. Anche il rendimento collettivo della squadra non lo ha aiutato a emergere.

Molto dipenderà ora dalle valutazioni di Gattuso durante il ritiro estivo. Il tecnico calabrese avrà il compito di capire se Ratkov possiede le qualità necessarie per diventare il riferimento offensivo della nuova Lazio. Le condizioni economiche del mercato, inoltre, non sembrano favorire investimenti immediati nel reparto avanzato, soprattutto senza una cessione tra Noslin e Dia. La speranza biancoceleste è che Gattuso riesca a ripetere quanto già fatto con altri attaccanti nel corso della sua carriera.