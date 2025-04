Lazio, recuperato Tavares: con lui in campo andamento da Champions

Una forza della natura in grado di spostare gli equilibri in casa Lazio. Nuno Tavares è stato questo fin dal suo esordio in maglia biancoceleste contro il Milan, dove ha spaccato in due la partita con due assist in cinque minuti per ribaltare il risultato. Il portoghese è stata forse la più grande sorpresa di questa stagione in casa Lazio ed è mancato tremendamente a Marco Baroni nelle ultime settimane. Dopo un girone d'andata straordinario sia per rendimento che per costanza fisica viste le sole due partite saltate per infortunio, il 2025 ha presentato il conto all'ex Arsenal. Decisivo il doppio impegno, con Tavares che ogni volta che è stato schierato titolare in Europa League nel 2025 è stato poi costretto ad alzare bandiera bianca in Serie A. È successo a gennaio, dove ha subito il secondo infortunio stagionale nella sfida contro la Real Sociedad che lo ha costretto a saltare le sfide contro Fiorentina e Cagliari in Serie A. Si è ripetuto a marzo, dove ha giocato le due sfide con il Viktoria Plzen saltando Udinese, Bologna e Torino.

Lazio, con Tavares sei da Champions anche nel 2025

Undici giornate nel girone di ritorno e il dato è chiaro, con Tavares in campo la Lazio è saldamente da Champions, senza non tiene il passo. Con il portoghese sono arrivate tre vittorie e tre pareggi in sei partite, 13 gol fatti e appena cinque subiti con prestazioni estremamente positive come quelle contro Napoli, Milan, Verona e Monza. Senza Tavares cala il buio, una sola vittoria in cinque partite, cinque come i punti conquistati e i gol segnati, mentre quelli subiti sono ben 10. Dati da squadra di bassa classifica che non riesce a tenere il passo delle dirette concorrenti. Per questo il recupero dell'ex Arsenal per domenica è fondamentale, Tavares ieri si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione. La gestione poi spetterà a Baroni, visti i precedenti è impossibile immaginare il portoghese in campo quattro volte in dieci giorni contro Atalanta e Roma in campionato e nel doppio confronto con il Bodo. Quale sarà la scelta? A Baroni l'ardua sentenza.