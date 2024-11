Live TMW Lazio, Romagnoli: "Non pensiamo alla classifica. Qui sono felice, altrimenti andrei via"

23.00 - Tra pochi minuti il calciatore della Lazio Alessio Romagnoli parlerà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico dopo il successo per 2-1 contro il Cagliari. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.53 - È iniziata la conferenza stampa di Alessio Romagnoli

Come ti stai trovando difensivamente con Baroni? Ti sorprende il rendimento della Lazio?

"Sto bene, non sono sorpreso perché abbiamo fatto un buonissimo ritiro. Abbiamo lavorato bene durante l'estate, ci godiamo questi risultati ma è ancora presto per parlare di classifica. Ce la godiamo ma rimaniamo concentrati. Mister Sarri difende in un modo, Tudor completamente l'opposto e Baroni è una via di mezzo. Ci stiamo trovando tutti bene".

Questa Lazio è più forte della Lazio dello scorso anno?

"Non so dirtelo adesso, due anni fa abbiamo fatto qualcosa di incredibile e cerchiamo almeno di ripeterlo. Dobbiamo crescere, il campionato è lungo e siamo contenti. Credo che anche il pubblico apprezzi il nostro modo di giocare".

Come hai gestito alcune critiche? Che impressioni hai su questa squadra?

"Penso che sia una squadra molto forte ma c'è tanto da lavorare. Le critiche non mi interessano, ognuno fa il suo mestiere, sono stato criticato tantissime volte anche in passato ma spero di rispondere sul campo".

Ti senti al centro di questa Lazio?

"Se non fossi felice andrei via. Non ho chiesto la cessione, mi sono sorpreso di aver letto certe cose perché non so da dove nascono. Mi sento centrale, il mister è stato chiaro con tutti. Le partite sono tante e giocheranno tutti, c'è bisogno di tutti".

Avete capito come Baroni sceglie la coppia difensiva?

"Noi l'abbiamo saputo ieri, per il resto dovete chiederlo a lui. Cerchiamo di essere sempre sul pezzo e sempre pronti, giocare ogni tre giorni non è facile e una squadra che punta a giocare su tre competizioni deve avere una rosa molto ampia per rendere al meglio".

23.59 - È terminata la conferenza stampa di Alessio Romagnoli