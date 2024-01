Lazio, Rovella: "Aspettative alte a Riyad. Concorrenza? Per Sarri è sempre dura scegliere"

Il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella ha parlato ai canali social della Lega Serie A da Riyad, sede della Supercoppa Italiana che vedrà i biancocelesti affrontare l'Inter nella serata di domani in semifinale. Il giocatore nell'allenamento di oggi ha subito un colpo alla caviglia e per questo motivo la sua titolarità domani sera è in dubbio. Questo il suo pensiero: "Le aspettative sono abbastanza alte, ce la giocheremo con tutti, speriamo".

Il motore nelle sue gambe le permette di correre tantissimo...

"Non saprei... Come ho sempre detto è una cosa che mi viene naturale".

Come si vince la concorrenza di qualità nel centrocampo biancoceleste?

"Alla Lazio ci sono tanti giocatori forti, per il mister non è sicuramente semplice scegliere".

Sarri dopo Allegri e Palladino?

"Tutti importantissimi, soprattutto Palladino e poi Sarri che quest'anno mi ha voluto qua".