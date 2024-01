Lazio, scarico in vista della Supercoppa: domani alle 12 la partenza per Ryiad

Lazio subito in campo per una seduta di scarico dopo il successo per 1-0 contro il Lecce ed in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma venerdì 19 gennaio alle ore 21 a Ryiad.

Secondo Lalaziosiamonoi la squadra di Maurizio Sarri si è ritrovata quest'oggi a Formello, mentre per domani alle 12 è in programma il volo charter che porterà il gruppo biancocelester in Arabia Saudita. Recuperati Immobile e Luis Alberto, ai box resta Taty Castellanos mentre non sembrano preoccupare le condizioni di Patric, uscito ieri anzitempo per via di un colpo alla spalla.

Questo il programma della Lazio a Ryiad

• ore 11.30 (ore 9.30 in Italia): conferenza stampa di Maurizio Sarri accompagnato ad un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

• ore 13.00 (ore 11 in Italia): allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC con i primi 15 minuti aperti ai media.